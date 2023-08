'Canguro': sin una pierna roba a mano armada, mirá el video

Los vecinos de un barrio de Lomas de Zamora están atemorizados por un vecino que pese a no tener una pierna roba sin problemas, y a mano armada. El joven de 20 años ahora fue imputado por robo calificado y en las últimas horas trascendió como, con un cómplice, lleva adelante el delito.

El violento episodio ocurrió el lunes en la calle Paris, Villa Fiorito. El "Canguro" como le dicen en el barrio aparece con su amigo y desciende de una bicicleta para robar apuntando con un arma a dos adolescentes de 16 años. Incluso aseguran las víctimas que el ladrón disparó pero por fortuna no salió la bala.

El dramático robo fue registrado por una cámara de seguridad de la calle y compartido en Twitter por el periodista Mauro Szeta.

El "Canguro", el ladrón que atemoriza a los vecinos.

“Estas lacras me robaron, me apuntaron y me dispararon, por suerte el tiro no salió. Esta vez yo zafé. Pero, ¿cuánto tiempo va a pasar en que el disparo salga?”, lamentó Candela, una de las víctimas.

El video muestra la dificultad con la que el ladrón camina por la falta de su pierna izquierda. El delincuente fue identificado como Demian Pogonza, de 20 años, y quedó imputado por robo calificado.

(Fuente: TN)