Un pitbull atacó a cinco personas y un policía intervino justo a tiempo

Un policía santafesino, tuvo que balear a un perro pitbull, luego de que el canino atacara ferozmente a cinco rosarinos. El hecho ocurrió el pasado domingo, en el barrio Azcuénaga de la provincia de Santa Fe.

En el momento del ataque, según testigos del hecho, el oficial cerró la puerta del vehículo en que se encontraba, tomó el arma reglamentaria y abrió fuego contra el pitbull. “Le metió tres tiros y el perro no paraba, uno para salvar su vida. Hizo los disparos certeros, porque estaba la otra persona al lado, no podía tirar para matarlo”, contó Ariel una de los ciudadanos atacados..

Mas adelante, Héctor la primera víctima del ataque, contó que él salió de su casa para comprar repuestos para una canilla. En el trayecto, se topó con el perro y ante tal situación pensó que este tipo de razas busca morder el área de la garganta. Entonces se dijo a si mismo, "lo tengo que doblegar” y luchó con sus manos contra el can para tratar de frenarlo, pero no lo pudo hacer por si sólo..

Este vecino herido, fue llevado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde le hicieron transfusiones de plasma y suero, además de practicarle una microcirugía en una pierna.

“Este bicho se me viene. Me trepó acá y me agarró (señalando una pierna). Le agarré el cuello y lo bajé. Le agarré el bozal que tenía, lo tiré y le apreté la cabeza contra el piso”, recordó en diálogo con Canal 3 de Santa Fe..

Por su parte, Ariel, otro vecino del barrio y testigo del hecho, describió que “fueron 20 minutos de un perro mordiendo todo” y que el animal “estaba desaforado”, expresó, ya que él quiso ayudar a Héctor y terminó lastimado también.

Y añadió. “Ayudamos hasta lo que pudimos hacer humanamente, todos los que se metieron terminaron heridos. Pudimos distraerlo y meter gente adentro de la casa. Teníamos una pala solamente, no había forma de acercarse a ese animal”, agregó en su relato.

Finalmente, con el perro fuera de control y sin saber cómo actuar, para Héctor se produjo el milagro: “Aparece este ángel que es Ezequiel, el policía de civil, se confunde y se cree que hay un asalto, baja sin su arma y vio que era el perro, que no soltaba a las personas, fue a buscar el arma, el perro lo siguió y se le quiso meter adentro del auto”. Sin embargo, pudo reducir al perro y felizmente no hubo que lamentar víctimas fatales.