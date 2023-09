A pesar de 30 denuncias en contra y una perimetral le prendió fuego a la casa de su ex

La secuencia es estremecedora y quedó íntegramente grabada por la víctima. Esto sucedió en Alderetes, Tucumán, donde un hombre intentó incendiar la casa de su ex, con su hija menor adentro. La nena, de apenas 5 años, vio todo. La justicia determinó que se trata de un intento de doble femicidio en tiempo real.

Romina de 36 años, ya había denunciado al agresor “unas 30 veces” por violencia de género, aunque nada alcanzó para que los ataques cesaran. El video que ella dio como pruebas del ataque muestra a Hernán Lobos (41) que llega con su moto a la casa de la víctima, burlando la restricción perimetral que pesaba sobre él. Al no poder ingresar, roció con alcohol una cortina que cubre la puerta principal. Luego, la prendió fuego y la arrojó hacia adentro.

Romina dio a conocer en un conocido medio nacional, que los ataques se dieron durante tres días sucesivos. “Antes de lo que se ve en el video, me rompió el vidrio, me forzó la cerradura y le dio patadas a la puerta”. A la vez indicó: “Como no pudo entrar, fue a lo de mis padres, que viven a la vuelta, y también los atacó”.

Romina apagó el fuego por sus propios medios y evitó que el horror se cobrara su vida y la de su hija menor. “No tengo otra forma de salir de mi casa. Esa es la única puerta. Tragué mucho humo”.