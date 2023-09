Se fue de vacaciones con su papá, murió y no le avisaron a la madre

Un nene de 2 años murió en febrero ahogado mientras estaba de vacaciones con su papá en la provincia de Corrientes. Sin embargo, la madre del menor sospecha que no se trató de un accidente. A pesar de su lucha, la Justicia archivó la causa y le negó la autopsia. A siete meses del trágico hecho, la mujer exige saber qué pasó con su hijo.

De acuerdo con lo que se conoció, Matías Sosa falleció el 20 de febrero por la tarde, en la localidad correntina de Santa Rosa. A ese lugar había viajado a principio de mes con su padre, quien le había pedido la autorización a la mamá del nene, Andrea Klaus, para poder llevárselo, ya que estaban divorciados. Esa tarde, él hombre le llamó avisando que el chiquito se había ahogado en la pileta. Desesperada, buscó ir hasta allá, él no le respondía los llamados, pero cuando le contestó le dijo lo peor. “Cuando me atendió a la noche, me dijo que ya lo estaban velando”, contó.

En diálogo con un reconocido medio, Andrea indicó: “Lo velaron sin tomarme en cuenta en ninguna decisión. Yo pensé que lo iba a encontrar en un hospital o en una morgue, pero no fue así, pero cuando llegué a Corrientes ni siquiera le habían hecho una autopsia y archivaron la causa como muerte por sumersión, pero no quedan claras las circunstancias en la que supuestamente se cayó al agua” La Justicia de Corrientes cerró la causa y no indagó en los motivos del fallecimiento del menor.

Otro de los datos que le llamó la atención a la mamá del nene es que, de acuerdo a la versión del padre, el chiquito estaba al cuidado de una niña cuando se ahogó. En el caso intervino el fiscal Carlos Daniel Lezcano, que reveló que la autopsia no se hizo porque “la forense dijo que no tenía lesiones visibles”, siempre en base al testimonio de Andrea.