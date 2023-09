Murió Chediak, uno de los testigos de la Causa Cuadernos

Medios nacionales anunciaron este lunes que murió Juan Chediak, el empresario de 69 años que estaba internado tras el accidente de la avioneta en San Luis. El hombre, que era uno de los testigo de la Causa de los Cuaderno, tenía el 80% del cuerpo quemado.

Desde Perfil dijeron que el empresario dueño de la constructora Chediack S.A.I.C.A falleció por la mañana luego de casi un día internado en estado crítico tras estrellarse la avioneta en la que viajaba e intentaba aterrizar en el aeropuerto de San Luis. Dijeron que la noticia fue confirmada esta mañana por el Hospital Ramón Carrillo, donde estaba internado.

De acuerdo con los primeros datos, el accidente se registró alrededor de las 9:15 de este domingo cuando la aeronave despegaba para dirigirse al Aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. En ese momento, los fuertes vientos imperantes en la zona puntana, con ráfagas que llegaban a los 80 kilómetros por hora, desestabilizaron en el despegue y terminó estrellada contra el alambre tejido que rodea el aeropuerto.

Además de Chedial, también se encontraban a bordo el piloto Esteban Asprella (también falleció), de 36, y el tripulante Juan Ignacio Bilasio Barbeito, de 51.

Cabe mencionar que Chediack fue presidente de la CAC entre 2014 y 2016 y en ese último año reconoció que a ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López "sabían que había empresas que cobraban antes que otras".