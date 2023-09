Tragedia en San Luis: está grave uno de los testigos de la Causa Cuadernos

Tres hombres resultaron gravemente heridos este domingo luego de que se estrellarse una avioneta cuando despegaba del Aeropuerto de San Luis. Entre los lesionados se encuentra Juan Chediack, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y uno de los arrepentidos en la llamada "Causa de los Cuadernos".

De acuerdo con los primeros datos, el accidente se registró alrededor de las 9:15 de este domingo cuando la aeronave despegaba para dirigirse al Aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. En ese momento, los fuertes vientos imperantes en la zona puntana, con ráfagas que llegaban a los 80 kilómetros por hora, desestabilizaron en el despegue y terminó estrellada contra el alambre tejido que rodea el aeropuerto.

De acuerdo con el sitio El Diario de la Republica, además de Chediack, de 69 años, también se encontraban a bordo el piloto Esteban Asprella, de 36, y el tripulante Juan Ignacio Bilasio Barbeito, de 51. Los primeros partes de saludo indican "Todos con diagnóstico de quemaduras, en asistencia respiratoria mecánica asociado a politraumatismos con compromiso óseo importante. Los pacientes están hemodinámicamente descompensados y sus pronósticos son críticos y reservados".

Luego de unas horas, se produjo la muerte de Asprella, quien había sufrido quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo. En el caso de Chediack, se indicó que presentaba quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo.

Cabe mencionar que Chediack fue presidente de la CAC entre 2014 y 2016 y en ese último año reconoció que a ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López "sabían que había empresas que cobraban antes que otras".