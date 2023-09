Apareció muerto en un lago: ¿qué reveló la autopsia?

Este lunes apareció en uno de los lagos de Palermo el cuerpo de un hombre que no presentaba ninguna lesión. Pasaron las horas y las autoridades sospechan que su muerte fue producto de una muerte súbita, pero también podría estar vinculada al consumo de drogas.

Ya hubo un primer informe de la autopsia el cual confirma que el hombre tenía entre 35 y 40 años; que no hubo posibilidad de ser identificado aún; y que además "no presentaba partículas de planton en sus pulmones, lo que da cuenta que no murió ahogado y tampoco presentaba lesiones en su cuerpo".

De esa información es que se desprende la posibilidad de que su deceso haya sido a causa de una muerte súbita, o bien producto del consumo de drogas.

La identificación de la víctima se complica, porque sus huellas dactilares en las manos están desgastadas. La autopsia fue llevada a cabo en la tarde del lunes, luego de que el cuerpo haya sido recuperado por los Bomberos de la Ciudad y analizado por la Unidad Criminalística Móvil.

Desde el comienzo de la investigación se confirmó que la víctima no llevaba documentos pero sí una tarjeta SUBE, que puede ser peritada por si está a nombre del hombre.

La causa por el momento fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".

(Fuente: Minuto Uno)