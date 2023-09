Una discusión de tránsito terminó con un pibe desfigurado

En un violento incidente ocurrido en la ciudad de Casilda, Santa Fe, un joven de 22 años fue víctima de una brutal golpiza por parte de cuatro hombres luego de una disputa de tránsito.

La víctima, identificada como Nazareno Urraco, relató que esa noche conducía su automóvil por una calle de Casilda cuando se vio envuelto en una situación de encierro provocada por otro vehículo en Boulevard 25 de Mayo y Buenos Aires. Cuatro hombres y una mujer descendieron del vehículo, y los cuatro hombres comenzaron a agredir a Nazareno.

Urraco se defendió hasta donde pudo, pero finalmente fue vencido. "Pensé que cuando caí al suelo, ya no tenía más fuerzas y pedía que sea lo que Dios quiera. Cuando estaba ahí, no sabía qué pensar", dijo Nazareno. "Después terminé inconsciente en el piso, seguro un minuto. Me pisaron la cabeza y no podía decir nada porque gritaba de dolor. Eran todas patadas a mi cabeza. No me mataron porque no pudieron. Tienen que pagar por lo que me hicieron; estoy vivo de milagro", agregó.

El Jefe de la Unidad Regional IV de Policía, Sebastián Sanitá, confirmó que los agresores viajaban en un Ford Fiesta gris y eran residentes del pueblo santafesino de Villa Eloisa. La conductora del vehículo arrojó un nivel de alcohol en sangre de 2.8 en la prueba correspondiente, lo que llevó al secuestro de su vehículo y a la apertura de investigaciones por las lesiones sufridas por Urraco, así como la intervención de la Fiscalía de Casilda.

A pesar de las pruebas y la gravedad de la agresión, los agresores fueron liberados en menos de 48 horas, lo que ha generado indignación y preocupación en la comunidad.