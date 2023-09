Taxista se peleaba con otro, le quiso chocar el auto, pero impactó a un motociclista

Una discusión de tránsito entre dos taxistas terminó en una pelea a golpes y el choque de un motociclista. El hecho, que ocurrió en plena madrugada en el Barrio de Palermo, Buenos Aires. Según informó Diario Crónica, tras haber sido recolectado el testimonio de ambos, todo se habría dado porque uno le habría robado un pasajero al otro.

Todo sucedió la madrugada del 16 de septiembre, pero recién este miércoles se conocieron las imágenes. La secuencia quedó registrada por una de las personas que se encontraban presentes al momento del hecho. En la grabación se ve desde la pelea a los gritos y golpes entre ambos taxistas hasta el choque final.

Según se pudo determinar, uno de los taxistas estaba enojado porque el otro se había adelantado en el tránsito para sacarle un pasajero que estaba esperando en la calle.

Fue ahí que el hombre lo increpó y comenzó una discusión. Pero ambos se bajaron de sus auto y se amenazaban. Hasta que uno se abalanzó y comenzaron a golpearse. Hubo gente que estaba en el lugar e intentó separarlos. Uno de los choferes se subió a un vehículo para irse.

Cuando aceleró, el otro chofer, que seguía en la calle, intentó pegarle al vidrio del auto. El conductor hizo una maniobra que hizo que impactara contra un motociclista que pasaba por el lugar y nada tenía que ver con el hecho.

El conductor bajó de su auto para asistir al motociclista. Empezó a recibir insultos y golpes de varios de los que estaban en la zona, entre ellos el chofer con que había mantenido la primera discusión.

Los vecinos ya habían llamado al 911 y la policía llegó al lugar. Los efectivos se encontraron con solo uno de los conductores y el motociclista, que se encontraba con lesiones y tirado en la bicisenda.

Se llamó al SAME y se trasladó al damnificado al Hospital Rivadavia, donde fue atendido y diagnosticado con politraumatismos y quedó internado. Su vida no corre riesgo. Las autoridades determinaron abrir una causa por lesiones, aunque no hubo detenidos.