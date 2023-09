Video: cacheteó al ladrón que quiso robarle a su hermano

No lo dudó. Una mujer observó como un delincuente intentaba robarle a su hermano y se acercó rápidamente y le dio tres cachetadas. El tenso episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio del barrio porteño de Retiro, Buenos Aires, según informó Diario Crónica.

El hecho se dio cuando un hombre estaba en su camioneta esperando a su hermana. En un momento dado, el ladrón se acercó para robarle. Fue entonces que, al ver esta situación, la mujer no dudó en enfrentar al malviviente y lo golpeó propinándole varias cachetadas, provocando que el delincuente se escapara sin llevarse nada.

‘El lunes tenía que entregarle un sobre a mi hermano. Él me dijo que pasaba con la camioneta y me lo daba para no tener que estacionar’, expresó la mujer llamada Marta en declaraciones a la prensa.

‘Cuando llega, voy a entregárselo y me dice 'espera porque adelante hay un auto blanco sospechoso’, contó, y señaló que su hermano ‘venía del microcentro y cuando subió a su camioneta tenía una mochila. Ellos pensaron que tenía dinero’.

Del lado izquierdo del vehículo ‘apareció un tipo de remera negra’ que empezó a pegarle al vidrio de la camioneta. En ese momento, la mujr comenzó a golpear e insultar al delincuente, que se cuelga de la ventana del automóvil.

‘Yo ahí reaccioné. Lo agarré de sorpresa porque él nunca imaginó que alguien iba a aparecer. Al final terminó desistiendo y no le pudo robar nada. Se fue con la moto. Estaba en combinación con el auto blanco’, recordó.