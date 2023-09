Video Viral: salvó a un gatito con maniobras de RCP

En Chaco se vivió una situación sorprenderte. Desde la Policía de esa provincia compartieron en las redes sociales un video a través del cual se vio cómo un efectivo salvó a un gatito a través de maniobras de RCP.

En 31segundos, se puede ver cómo el efectivo tomó en sus manos al pequeño gatito para ver en qué estado estaba, pues había caído desde un edificio y parecía no tener signos vitales. El efectivo estaba en la zona e intervino inmediatamente.

Luego de unos segundos se puede ver cómo el policía realiza maniobras de reanimación cardiopulmonar, primero con dos dedos y luego con uno, debido al tamaño pequeño animal. Después, se observa al policía realizándole respiración boca a boca al gatito, y continuando con los masajes y la RCP.

“Era muy chiquito, no dudé un segundo en hacerle eso, no me importó si era un gato callejero o doméstico”, contó el policía a medios nacionales.