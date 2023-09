Leda, la mujer laica que sana con sus manos

Leda Bergonzi tiene 44 años, se auto percibe laica y a partir de los primeros meses de 2023, fue tomando notoriedad en el círculo católico de Córdoba, al encabezar los martes un ritual de oración tanto en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, en Córdoba y Buenos Aires, que terminaba con imposición de manos.

“Cristo sana, él tiene el poder. No me vengan a buscar a mí, busquen a Cristo”, expresa Leda, cada vez que puede a los feligreses.

Fue y es tal la cantidad de religiosos que la siguen, que tuvo que intervenir la misma arquidiócesis, para darle de baja los rituales en ese santuario. Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia no la desarraigó, sino que la habilitó que siga con sus encuentros en la capilla del Sagrado Corazón. Pero allí volvió a quedarle chico. Ahora, miles de personas la siguen en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en Richieri al 200 en Rosario. Y en el Alto Valle también crece su popularidad.

Como es una mujer laica, sólo puede realizar oraciones no litúrgicas de curación junto a quienes van a verla con la expectativa de sentirse mejor o superar alguna enfermedad. Y en julio, el arzobispo de Rosario remarcó que este tipo de encuentros deben realizarse en un “clima de serena devoción”. Eduardo Martín advirtió que es preciso evitar la “teatralidad, artificiosidad y sensacionalismo”.

Gentileza

Con estas premisas, junto a su grupo llamado 'Soplo de Dios Viviente' se puso al frente de un evento montado con dos salones para albergar a 2.600 personas para este 5 de septiembre. Cabe recordar que la asistencia de creyentes en Pichincha casi cuadruplicó esa capacidad la semana anterior.

El punto de encuentro, será en la ex Rural de Rosario y no cobrará entradas. Sólo proponen colaborar con la donación de un alimento no perecedero.