Violencia extrema: le quitaron un ojo por deber el alquiler

Un joven de 27 años perdió su ojo, luego de recibir un culatazo por parte del dueño del departamento donde vivía después de atrasarse dos semanas en el pago del alquiler. Este hecho ocurrió en la localidad de La Falda, provincia de Córdoba y por el ataque Federico Zárate recibió casi 30 puntos de sutura y perdió su visión.

Gentileza El Doce

"Esa mañana tocaron la puerta muy fuerte, me levanté y veo a Enrique (el dueño del departamento) junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya porque me había atrasado dos semanas con el alquiler", explicó la víctima a un medio cordobés.

Mas adelanto, Federico contó que tanto el como el dueño de la vivienda habían discutido por el atraso de pago, pero jamás imagino el nivel de violencia con que lo atacó. "Entró sacado al departamento, me quería matar. Me apuntó con el arma, me gritaba y me pegaba en el pecho buscando una reacción", señaló el joven.

Por esta razón, Zárate decidió correr hasta el cuarto para agarrar su celular y grabar la situación: "Ahí me apuntó y luego me amenazó que si no me iba era capaz de matarme. Acto seguido me dio un culatazo en el ojo y me sacó el celular"declaró el muchacho.

Luego de la brutal agresión los atacantes se fueron del lugar y la víctima fue trasladado hasta el Hospital Córdoba donde le realizaron una cirugía de urgencia. "Tuve una operación de más de cuatro horas porque tenían que rearmar el ojo. Me dieron 26 puntos de sutura. Me operaron, pero desde un primer momento me dijeron que la vista de ese ojo la iba a perder. Y la perdí, ese ojo no sirve más", expresó compungido el joven.

Cabe mencionar, que en su testimonio, Zárate explicó que tenía contrato temporal de seis meses y que transitaba el cuarto mes de alquiler: "Me daba argumentos del pago y que escuchaba música fuerte, pero para mí tenía a alguien que podía pagarle más plata" explicó Federico..

Después de recuperarse el joven denunció al dueño y tras un allanamiento en su domicilio hallaron armas de fuego. Además, Zárate indicó que cuando quiso volver al departamento le cambiaron la llave y sus pertenencias quedaron dentro. Y según los vecinos se lo puede ver al agresor, caminando por las calles como si nada hubiera ocurrido,