El duro descargo de los papás del cartonero adolescente fallecido

Este jueves, la madre de Víctor Fabián Ávila Almada, el adolescente de 15 años que murió luego de ser atropellado por una mujer de 20 años que manejaba bajo los efectos del alcohol en Burzaco, dio una entrevista radial este jueves en la que afirmó con relación a lo ocurrido: “Nos arruinó, él era nuestro motor”. De esta manera, recordó a su hijo como una persona “alegre y con proyectos”, mientras que su marido pidió que se haga justicia con la conductora del auto, que se encuentra detenida e imputada por el delito de “homicidio culposo agravado”.

Fátima la mamá, en comunicación con Radio Mitre, explicó que el accidente fue alrededor de las 5.15, horario en el que su hijo salía a hacer changas. “Él quería comprarse un auto cuando cumpliera 16 años, por eso hacía una changuita el sábado, el domingo y el lunes a la mañana. Entre semana estudiaba y entrenaba. Yo no puedo creer lo que me pasó. Estoy shockeada todavía, no puedo ni hablar”, expresó.

Lugar del accidente

Luego de ello, realizó su descargo contra la mujer que atropelló a su hijo mientras recolectaba cartones sobre la avenida Espora y la acusó de haberlo abandonado. “Ella lo atropella y se va. Deja ahí el cuerpo de mi hijo, lo dejó ahí tirado”, expresó y luego comenzó a llorar. Después, continuó con la voz quebrada: “Pedimos justicia porque nos arruinó, porque mi hijo era todo para nosotros. Era nuestro motor, era siempre muy alegre y me sorprendí el día que vino la gente a despedirlo. Yo como madre sabía que tenía amigos, pero no sabía que tantos”.

Por último, Fátima recordó al adolescente fallecido como una persona “alegre, que hacía chistes y siempre tenía algo para decir”. “Tenía una mente adulta y amigos grandes. Tenía muchos proyectos para salir adelante. Él decía que cuando terminara el colegio quería ser ingeniero en computación. Le estaba poniendo todas las ganas y en el colegio le iba re bien. Nunca me mandaron a llamar diciéndome que tenía malas notas”, comentó y aseveró: “Esta piba me arruinó la vida”.

Por su parte, Hugo, el padre de Víctor, expresó: “Yo no puedo creer lo que le pasó a mi hijo por una chica que estaba alcoholizada. Yo quiero justicia”.