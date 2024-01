Por fin en casa: le dieron el alta al joven impactado por un rayo

La vida le dio una segunda oportunidad a Gabriel Berón de 26 años, el joven de San Luis alcanzado por un rayo durante la tormenta del sábado en Villa Mercedes. El pasado martes recibió el alta médica después de tres días en terapia intensiva.

Si embargo, aún le quedaron graves secuelas porque tiene el 20 por ciento de su cuerpo quemado y debe continuar con curación y medicación. Tiene heridas en el cuello, pecho, brazos y piernas. 'Debo estar en lugares lo más frescos posibles, lejos de cualquier insectos, cómo las moscas', dijo el chico al aire de A la Barbarossa.

En joven puntano reveló que no se acuerda de nada: 'Me despierto en terapia intensiva y ahí me contaron lo que había pasado, yo sólo recuerdo que se puso todo negro, como cuando se apaga la luz. Después me contaron todo'. Según su testimonio, el rayo cayó sobre el árbol y sobre él hace la descarga. Y dijo que, se aparentemente todo pasó porque una cadenita de acero quirúrgico que tenía en el cuello.

Gabriel contó que esa madrugada regresaba de un cumpleaños cuando frenó en la plaza a charlar con un grupo de amigos que le silbaron para pedirle un cigarrillo. 'Me acerco, los saludo y me quedo dos segundos y me cae el rayo’, aseguró. Ese terrible momento quedó registrado por una cámara. En las imágenes se alcanza a ver que el joven cae desplomado al suelo y los chicos se fueron del susto. Sobre eso, aclaró que no lo abandonaron, sino que fueron a pedir ayuda: “Gracias a ellos estoy vivo”.