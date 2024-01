¿Repelente suelto?: ante el aluvión de mosquitos llegó el ingenio comercial

Frente a la invasión de mosquitos, el uso de repelente de insectos es visto como una necesidad imperante. Esto llevó a que un comerciante tuviera una idea. Es así como el hombre de Azul identificó la oportunidad y decidió ofrecer la aplicación de repelente de forma individual.

Fue un cartel lo que llamó más la atención: “Hay Off suelto. $500 la aplicación (de adelante y de atrás)”, se podía leer en la pizarra que se volvió viral en las redes sociales. “Enfrente de mi local hay luna pista de atletismo, hay mucha gente que corre, que camina. Se olvidaban de ponerse Off y podían gastar seis o nueve o cinco mil pesos de las variantes que tenemos nosotros. Entonces dije: ‘bueno, si no lo quieren gastar, que gasten un poquito y que no los piquen los mosquitos’”, aseguró Maxi el dueño del comercio.

“La gente veía el precio y por ahí no lo querían comprar porque ya tenían en la casa”, detalló. “Está re-barato. Imaginate que te sale $6.000 comprarte el tarro. Por $500 pesos ya solucionaste el problema”, señaló.

“Ahora vamos a vender traguitos de cerveza y pitada de cigarrillo para el que no pueda comprar”, siguió, entre risas. Con respecto al faltante del producto, el dueño del comercio explicó que tuvo algunas dificultades: “Hay escasez, en algunos lugares me costó encontrar proveedores. Pero hay comercios que sí lo tienen”, afirmó.