Video: Violentos motochorros robaron mas de un millón y medio de pesos

El hecho corrió este miércoles al mediodía, en pleno centro de la localidad bonaerense, cuatro motochorros robaron a un hombre que acababa de retirar 1,5 millones de pesos. La victima cree que los delincuentes sabían que tenía el dinero.

De acuerdo a la investigación, luego de que la víctima sacara el dinero del banco, se dirigió a la su camioneta para retirarse del lugar. Fue en ese momento cuando cuatro individuos con actitud sospechosa se acercaron al vehículo. El hombre bajó de camioneta y comenzó a correr a toda velocidad para escapar.

La situación fue registrada por cámaras de seguridad de un restaurante, al que la víctima y su padre suelen ir a desayunar.

De acuerdo al testimonio de una testigo de nombre Morena, que es empleada del restaurante, el joven habría corrido por varios metros, pero en un momento tropezó y cayó. Uno de los motochorros aprovechó la caída de la víctima arrebatándole el bolso con el dinero.

“Ellos (los delincuentes) estaban con buzos, capaz para que no los reconozcan. Cuando él se cayó, le agarraron el bolso directamente. No se ve en las cámaras pero yo eso lo vi. Él como que sentía que lo estaban siguiendo pero trató de salir corriendo porque es muy rápido. Lo conocemos porque es vecino nuestro. Corría muy rápido y si no se caía, capaz se escapaba”, dijo Morena, además contó que el joven, llamó a su novia, luego del asalto, para contarle que creía que desde el banco “lo habían vendido” a los motochorros.