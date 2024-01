Chocó un camión y un colectivo, hay varios heridos y dos muertos

Esta viernes en la mañana, en la intersección de las calles Viamonte y Paso, en el barrio porteño de Balvanera, se produjo un fatal accidente de tránsito que involucró a un colectivo de la línea 99 y a un camión, cobrándose la vida de dos personas.

Las víctimas fatales, dos hombres que viajaban en la caja del camión que transportaba cebo, perdieron la vida de manera instantánea tras el impacto, según confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME. El accidente también dejó a cinco personas con politraumatismos leves, incluyendo a los conductores de ambos vehículos y a tres pasajeros del colectivo.

El equipo de emergencias del SAME respondió rápidamente al llamado, trasladando a los heridos a centros médicos para recibir la atención necesaria. No obstante, pese a los esfuerzos, las vidas de los dos hombres que viajaban en la caja del camión no pudieron ser salvadas.

Los choferes de ambos vehículos, inicialmente atrapados en el interior, requirieron operativos de rescate para ser liberados y recibir atención médica. Según Crescenti, la pericia accidentológica determinará las circunstancias exactas del choque, aunque se especula que la presencia de un semáforo en el cruce podría indicar que uno de los vehículos cruzó en rojo.