La mesa no está servida: paro de Mozos en la Casa Rosada

Trabajadores de Casa Rosada convocaron a una asamblea después que la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, comunicara en una resolución que les recortarían el pago de las horas extras, que representa el 58,32% de sus ingresos.

En particular, los mozos de Casa Rosa, pasaron de cobrar $450.653 pesos a $189.271. Uno de ellos expresó a TN: “No somos lo mismo que el resto. Vamos a laburar todos los días hace años. No nos podemos tomar vacaciones ni nos podemos enfermar porque perdemos las horas extras. En la pandemia fuimos siempre”

Se confirmó que la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) presidirá la asamblea, mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), no confirmó su asistencia. Está previsto que los mozos, cocineros, personal del museo y trabajadores administrativos, todos afectados por la quita de horas extras.

Desde el gobierno aseguraron al mismo medio que la medida apunta a ordenar el sistema de horas extras, y que no buscan dejar sin sueldo a los trabajadores. “El que trabaja va a tener un buen sueldo y el que no, se va a ir”, manifestó un funcionario. “Hay algunos trabajadores a los que se les asignaban horas extras que no existían. Queremos que se le pague lo que se merece al que trabaja y que no se aprovechen los vivos. Es algo que se lleva a cabo en todos los ministerios”, agregaron.