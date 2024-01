Quieren bajar la edad de imputabilidad a 14 años: esto dijo el ministro de Justicia

Cada vez que en Argentina se produce un hecho ilícito donde se ve implicado un menor de edad que recupera su libertad rápidamente, los ciudadanos manifiestan su descontento con esta situación. Acerca de esto habló recientemente el ministro de Justicia de la Nación, manifestando que su intención es bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Mariano Cúneo Libarona fue consultado acerca de este tema tan relevante durante una entrevista con el medio Radio Rivadavia. En ese contexto, recordando que actualmente la ley afirma que personas de 16 años ya pueden ser condenados, el funcionario nacional mencionó que su idea es bajar 2 años esta posibilidad.

'La edad que me gusta es a los 14 años, y para todos los delitos. Es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo arriba de mi escritorio, que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Sea un hurto, robo o abuso, el chico ya demuestra una personalidad que merece atención y sanción', mencionó Cúneo Libarona.

Sin embargo, la autoridad mencionó que esto tampoco tendría un efecto positivo si en una cárcel que tiene capacidad para 200 personas se terminan alojando. Acerca de la superpoblación el ministro nacional aseguró que esto es uno de los motivos que provoca que los internos 'salgan peor de lo que entraron.

'El menor no me sirve que vaya a una cárcel donde hay capacidad para 200 chicos, pero se alojan 350. Salen peor que como entraron y después pasan al régimen de mayores. Es espantoso. Quiero hacer hincapié en la reeducación, la resocialización, obligación de estudio y trabajo. Algunos tienen la posibilidad que tal vez otros no tuvieron de poder volver a reinsertarse en la sociedad adecuadamente' , sentenció.