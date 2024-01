"Bienvenidas las monedas provinciales": Milei respondió a Quintela

La encendida polémica comenzó cuando el gobernador peronista Ricardo Quintela responsabilizó al Gobierno Nacional de que los sueldos de la administración pública perdieran contra la inflación. El mandatario riojano presentó un proyecto para crear una moneda provincial a la que los propios ciudadanos bautizaron como " El chacho".

En una entrevista brindada a Radio Mitre, hace unos días, el presidente afirmó: “La verdad es que el gobernador (de La Rioja) recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”.

El Gobierno de La Rioja entró en un conflicto salarial que puso en riesgo la seguridad de los ciudadanos cuando miembros de la fuerza policial provincial decidieron hacer huelga y manifestaciones pidiendo mejoras salariales. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, desplazó toda la responsabilidad del atraso en la actualización de sueldos de la administración pública de su provincia, al gobierno nacional.

Ante esta situación Javier Milei aclaró que envía el dinero correspondiente a cada provincia, pero deslizó la posibilidad de que en La Rioja exista una mala administración de recursos.

Quintela ante esta respuesta aumentó la apuesta anunciando la creación de una moneda digital provincial. “Ya mandé a la Legislatura el proyecto que apunta a la emisión de un bono de cancelación de deuda con el objetivo de cubrir una parte del salario de los trabajadores de la administración pública." Denominada como Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), rebautizada por los riojanos como "El Chacho", se trataría de una cuasimoneda, con una emisión prevista de 15mil millones.

Ante esta situación Javier Milei respondió en X:

Posteo de Javier Milei en X

"Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan" recuerda el presidente. Si bien celebró la libre competencia de monedas, y recordando que existe un antecedente de los años 80 durante el mandato de Carlos Menem, Milei advirtió sobre las consecuencias que la emisión de cuasimonedas: "a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional".