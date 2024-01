El Gobierno destacó el apoyo en el Congreso de sector de la oposición, pymes y UIA

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, destacó este viernes el respaldo en el Congreso de "un sector de diputados de la oposición y de muchos empresarios pymes y de la Unión Industrial Argentina (UIA)" al proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviado por el Poder Ejecutivo.

Durante su conferencia de prensa diaria en la Casa de Gobierno, Adorni elogió a un sector de la oposición por lograr "un sinfín de mejoras para la ley", calificándolos como "muy razonables y que trabajan duro".

El vocero confirmó que las reformas en la Ley son tarea del poder legislativo y expresó la disposición del Gobierno para trabajar durante el fin de semana y avanzar rápidamente en la ley. Afirmó que no negocian, sino que reciben sugerencias que serán plasmadas por los legisladores: "Son una tarea del poder legislativo". "Cuando estén plasmadas en un papel serán los legisladores los que lo darán a conocer".

Sobre el paro nacional del 24 de enero, Adorni reiteró que "quien no trabaje no va a cobrar", respondiendo a la carta documento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que solicitaba abstenerse de realizar descuentos a empleados estatales que adhieran al paro: "Reafirmo cada palabra, quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga está garantizado, y no tiene relación con que se cobre o no se cobre, no vamos a hacer que los argentinos paguen por los empleados estatales que no van a trabajar", indicó el vocero presidencial

En cuanto a los aumentos en el transporte público previstos para febrero, Adorni afirmó que "el subsidio a la oferta es un gran delirio en términos de inequidad" y destacó que el Gobierno busca que el beneficio "llegue solo al que lo necesita". El funcionario añadió que por este motivo "se hace hincapié en la SUBE nominada, es decir que la tarjeta esté identificada. La que no lo esté, no tendrá subsidio porque no podemos identificar la necesidad de las personas".