Brutal golpiza: hospitalizaron a un joven tras el ataque de una patota

Un joven lucha por su vida, luego de ser interceptado por una patota que le propinó una brutal paliza con golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, por causas que aún son motivo de investigación. Por el momento, no hay detenidos, porque los atacantes se dieron a la fuga.

El ataque tuvo lugar en la ciudad de Sumampa, Quebrachos, provincia de Santiago del Estero. La víctima terminó internada con golpes en la cabeza. Según consta en la denuncia realizada por el damnificado que es residente en el barrio Este, alrededor de las siete de la mañana del domingo, caminaba hacia su vivienda cuando se percató de que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta iban detrás de él. Trascendió que uno de los desconocidos descendió del vehículo, y sin mediar palabra le dio un golpe en la espalda, de manera imprevista.

Según Crónica, el sujeto pensó que los malvivientes querían robarle y para evitar que lo sigan golpeando, no se resistió a los golpes, ni tampoco intentó defenderse. No obstante, el nivel de violencia escaló y un grupo de aproximadamente siete personas que acompañaban a los motociclistas, se sumaron a la paliza y también le propinaron golpes a la víctima.

El joven no entendía qué pasaba. De inmediato, intentó dialogar con los agresores, creyendo que 'lo habían confundido, ya que no reconocía a ninguno de sus atacantes', pero no le dieron posibilidad y el ataque continuó. Los atacantes inmovilizaron a la víctima, la arrojaron al piso, donde le propinaron golpes de puño y puntapiés tanto en la cabeza como en diversas partes del cuerpo. Como una “bolsa”, a patadas elevaban en el aire a la víctima, quien no podía defenderse de la brutal golpiza.

En medio del violento ataque, transeúntes que transitaban ocasionalmente por el lugar, lograron auxiliar a la víctima y los agresores emprendieron la fuga del sitio con rumbo desconocido. Inmediatamente, la víctima fue trasladada al hospital zonal de Sumampa, donde le realizaron las curaciones pertinentes y quedó internada en observaciones.

Según informaron medios nacionales, se determinó que el joven herido presentaba lesiones internas curables en 15 días, por el ataque del que fue víctima. El damnificado radicó la denuncia penal correspondiente, tras entrevistarse con los efectivos, por lo que la Unidad Fiscal de Capital ordenó una serie de medidas a seguir.