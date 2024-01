CAIFE y CAMIMA aseguran que una reforma laboral es necesaria

Diario 13 habló con el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Ferial (CAIFE), Pablo Ruda y con el Secretario General de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA) José Luis Ammaturo, acerca de lo que creen y esperan de la Ley ómnibus y DNU propuestos por el presidente Javier Milei. Ambos coinciden con la necesidad de cambios, siempre que se haga de manera paulatina y tomando en valor las necesidades del trabajador.

En palabras del presidente de CAIFE, Pablo Ruda, manifestó a Diario 13 qué representa para su sector la Mega Ley presentada por el presidente de la Nación, Javier Milei. Expresó su preocupación por la posibilidad de que la nueva legislación avasalle los derechos laborales ya ganados. 'Seguramente hay cosas para ajustar en la legislación actual, pero no hay que ir contra derechos ganados', afirmó Ruda en un comunicado.

El empresario expresó además a Diario 13, que creen que hay muchas cosas por corregir en lo que respecta a la reforma laboral y entienden que hay situaciones que están descompensadas, pero 'ha de haber una evolución y no una revolución'. Y añadió: 'No se puede ir para atrás con derechos laborales que son ganados y justos. Me parece que se pueden hacer pequeñas salvedades, para que las condiciones mejoren y todos nos sintamos representados justamente dentro de la ley.

En este sentido el presidente de la Cámara que nuclea a trabajadores, constructores de stands, estudios de arquitectura, diseño y proveedores de todo el país, enfatizó la importancia de escuchar la situación en que está cada sector laboral, antes de tomar decisiones. Además, aseguró que el Estado debería ayudar a sostener la industria y promover el crecimiento de la actividad económica, evitando de este modo los despidos.

Por otro lado, aseguró que la mejora del costo laboral, no ayuda a las Pymes. Porque quienes arman su propia empresa y son emprendedores, son personas que se sienten orgullosas de dar trabajo y generar un servicio reconocido por el Estado. Algo que los empresarios de mega empresas a veces no consideran. 'Todo eso se genera con trabajo, con actividad y algo que nos preocupa es que este tipo de cambios afectan fuertemente al empresario, Yo prefiero contratar personas, aunque sea mas caro. A mi no se me hace mas fácil echar gente. Porque en las Pymes, somos una familia, todos nos conocemos, pasamos tiempo juntos. Hare todo lo posible para no dejar sin trabajo a nadie, algo que no pasa en las grandes empresas', señaló Ruda.

Qué sucede con las PYMES Metalúrgicas

Por su parte, Jose Luis Ammaturo, que es el Secretario de General de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, expresó a Diario 13 que si bien en su sector las personas tienen derecho a adherirse al paro nacional convocado por la CGT, su consejo es dar lugar a cambios, porque la Ley Laboral vigente no está actualizada, porque data de cincuenta a sesenta años atrás.

El referente dijo que el Paro de la CGT es una manifestación de intereses corporativos por parte de los sindicatos y no va en contra de los derechos del trabajador. El DNU en su capítulo laboral, busca modernizar el sistema laboral y mejorar el acceso al trabajo de las personas. 'Esto es algo que en las últimas décadas, ha sido muy complejo porque no ha crecido el empleo privado y es una clara demostración de que el sistema laboral no funciona', indicó Ammaturo.

Por otro lado, expresó que va en contra de los intereses de los sindicatos, porque hay cosas que se cercenan y se ven tocando sus intereses. 'Considero que después de cuarenta y cuatro días de gobierno hacer un paro no tiene sentido, hay que dejar correr y hay que ser democrático y aceptar lo que la gente aceptó mayoritariamente', indicó.