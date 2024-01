Bullrich sobre el paro: “Sindicalistas mafiosos que defienden sus privilegios”

Este miércoles, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció en sus redes sociales contra el paro convocado por la CGT que realizan contra el DNU y la Ley Ómnibus propuesta por el Gobierno de Javier Milei.

“Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei”, escribió la funcionaria nacional en su cuenta personal de la red social X (ex Twitter).

Y expresó: “No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”.

Por su parte, y en un tono similar, la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, también rechazó la medida de fuerza de Confederación General del Trabajo. “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”, escribió en sus redes sociales.