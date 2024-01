Inédito: robó más de cien mil pesos de nafta y huyó

El insólito incidente fue en González Catán, Buenos Aires, el sábado 27. Cuando un hombre llenó su tanque y dos bidones con nafta premium en una estación de servicio local, para luego huir rápidamente.

El playero llamado Marcos, contó a Telefé que tras llenar el tanque del auto, el 'cliente' le pasó tres bidones y le pidió que también los llenará. Le pasó dos y cuando se dispuso a llenar el tercero, escuchó que el sujeto aceleró el vehículo y se fugó.

Marcos, dijo que nunca tuvo un problema como este y siempre se aleja del conductor mientras lo atiende ya sea para cargar el importe de lo que vende en la computadora o pasar artículos de los que se venden en una estación. ''Me dijo te pago con efectivo y la aplicación y eso me llamó la atención, pero no me imaginé que iba a huir asi después', expresó.

De acuerdo a los trabajadores, el valor del combustible robado supera los 100 mil pesos. Según Marcos y otros testigos, al momento de la huida casi choca de frente con un auto y cruzó un semáforo en rojo.