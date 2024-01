Un enorme barco chocó contra un puente

El enorme buque En May, protagonizó un accidente en Buenos Aires.

La nave, proveniente del país africano de Liberia, se dirigía al puerto de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, cuando cerca de la media noche del pasado domingo el capitán perdió el control del por un desperfecto técnico.

El buque En May, contratado por una empresa China, que provenía de Montevideo, colisionó con uno de los pilares del puente Zárate - Brazo Largo que se encuentra sobre el Río Paraná. “Se trata de un buque de 228 metros de eslora (largo), 36,5 de manga (ancho), que venía de Singapur con destino a San Lorenzo”, informó en un comunicado Prefectura Naval Argentina.

En May, tiene una capacidad de carga de 85.000 toneladas, pero en el momento del choque se encontraba libre de carga.

La nave no tenía carga y se encontraba con la tripulación mínima. Prefectura informó que tomaron conocimiento del hecho a través de una comunicación en la que se informaba que, en el momento en que el buque se encontraba navegando aguas arriba, sufrió problemas en el timón por causas desconocidas. Así fue como perdieron el control y colisionaron con el margen derecho del complejo.

Prefectura envió guardacostas y personal especializado en este tipo de asistencias que constataron que no hubo tripulantes heridos ni derrames contaminantes. La navegación del Río Paraná fue interrumpida en el kilómetro 171. Las autoridades afirman que la estructura del puente no resultó afectada. Desde el área de emergencias del municipio de Zárate aseguraron que “Al puente no le hace nada porque los pilares son de tal magnitud que es imposible que lo dañe."