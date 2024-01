Familiares y amigos aseguran que Junior Benítez tuvo que ver con la muerte de su exnovia

La mejor amiga de Anabelia Ayala, la mujer que se mató luego de haber denunciado por violencia de género a Óscar Junior Benítez, afirmó que el ex jugador de Boca vigilaba a Ayala las 24 horas a través de una tablet equipada con una cámara, controlando incluso sus movimientos más íntimos, como ir al baño.

En una entrevista con TN, Daiana Rubiar detalló y dio declaraciones del hostigamiento que vivió la víctima: “Tenía que salir con la tablet y mostrar quién había venido”, relató Daiana, y amplió: “Después tenía que volver a encerrarse a su cuarto y no salir hasta que la visita se fuera, así fueran sus primas o yo misma”.

En esta misma sintonía, contó a ese medio que tuvo que vivir una situación extrema un día que fue de visita a la casa de su amiga. Mientras estaban comiendo, tuvo que esconderse abajo de la mesa con su plato para que Junior no la viera por videollamada: “Así cuando ella le mostraba, parecía que yo no estaba”, dijo.

Estos episodios de control extremo revelan la angustiante realidad que vivía Anabelia Ayala momentos antes de su muerte.

Por otra parte, Benítez ha protagonizado varios episodios violentos y desobedeció órdenes de restricción, resultando en condenas y arrestos. Actualmente, está bajo prisión domiciliaria y enfrentará un segundo juicio por cargos de "coacción agravada por el empleo de arma de fuego en concurso real, con daños, amenazas y desobediencia".

El trágico desenlace de Anabelia Ayala fue confirmado por su prima a través de un emotivo mensaje en Facebook, quien puso en manifiesto el calvario de la joven: "En el día de ayer mi prima se quitó la vida porque ya no aguantó, se desgastó tanto mental como físicamente. Este HDP de Junior Benítes la golpeaba, la obligaba a irse con él. Ella no podía tener contacto con el exterior ya que él le hacía videallamadas 24/7, no la dejaba ni siquiera salir a comer al comedor con sus padres. Ella el 1° de enero decidió terminar con su vida para no soportar los miles de maltratos que este hdp le hacía. Hoy le toca a mi familia despedirla. Ella no lastima a nadie, él la psicopateó por cinco años y no aguantó. Que se haga justicia por mi prima y que este "hdp" no juegue nunca más en ningún club", posteó su prima en las redes sociales.

Cabe recordar que la Línea 144 ofrece apoyo anónimo, gratuito y nacional a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas del día.