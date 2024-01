Manejaba borracho y mató a una piba frente a sus hermanos

En la localidad de Río Gallegos, Santa Cruz, sucedió una tragedia que cobró la vida de Brianna Matulich, una joven de 17 años. La adolescente regresaba de una fiesta junto a sus hermanos y amigos cuando un conductor alcoholizado perdió el control de su vehículo, atropellándola y dejándola sin vida en el acto.

Todo fue cuando Brianna caminaba por un boulevard junto a su hermana de 14 años y otros amigos. Un hombre de 37 años, identificado como Esteban González, perdió el control de su camioneta Ford EcoSport y embistió brutalmente a la joven. El impacto resultó fatal para Brianna, quien murió en el acto, mientras que su hermana menor sufrió múltiples fracturas y fue trasladada al hospital local, donde se encuentra fuera de peligro.

Según los informes de los investigadores, González, acompañado de su novia, había estado en un bar céntrico durante la noche. Tras atropellar a Brianna, abandonó la escena, dejando a la adolescente tirada en la calle. Sin embargo, dos taxistas que presenciaron el incidente comenzaron a seguir al conductor y alertaron a la Policía.

La camioneta de González fue encontrada en el patio de una casa, y la pareja fue detenida. Aunque la mujer que iba como acompañante fue liberada posteriormente.

La madre de la víctima, Ayelén Riquelme, convocó a una marcha para el jueves al mediodía en la plaza San Martín para exigir justicia. En un desgarrador mensaje en redes sociales, expresó: "Esta muerte no puede quedar impune. Pedimos justicia, ya que mi hija tenía tan sólo 17 años y perdió su vida. Una basura al volante me la mató y me la dejó tirada como un animal".