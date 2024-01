Video espeluznante: Robaron un auto con un bebé abordo

Ocurrió en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Lorena, una joven madre, llegaba a su casa, acompañada de sus tres hijos cuando tres delincuentes le cruzaron un auto para asaltarla.

“Fue un momento de terror. El solo recordarlo me estremece. Fue muy rápido, no me resistí para nada. Venía ingresando a mi hogar. Uno de los nenes estaba abajo y mi otra nena con la bebé estaba en el auto. Cuando logro ver que una baja, me quedaba la bebé adentro”, explicó Lorena, la víctima. “No se percataron que estaba la bebé”, manifestó.

Como muestran las imágenes captadas por cámaras de seguridad, tres delincuentes armados apuntan a Lorena y a sus hijos, se suben al auto de la victima y escapan rapidamente. Lorena comienza a correr cuando, en ese momento se da cuenta de que después de que baja su hija de 12 años, todavía quedaba su bebé en el asiento. Al parecer los delincuentes advierten la situación y antes de escapar tiran a la bebé en medio de la calle.

“Me volvió el alma al cuerpo cuando la bajaron. Ella estaba tranquila y no lloraba, no se percataron que estaba la bebé” Afirmó Lorena. “Por ahora no quiero salir, no sé cómo voy a hacer porque soy la que lleva a los nenes al colegio todos los días”, comentó.

En el auto quedaron también la pañalera y la documentación de su bebé.