En video: Así fue el momento en que le robaron a un hombre mientras tomaba un café

Los momentos de descanso ya no son como antes. De este se dio cuenta un hombre que fue víctima de un fugaz robo en pleno centro de Bernal. El hecho delictivo sucedió mientras tomaba un café con su cuñado en un bar. En cuestión de segundos, un delincuente se acercó, le apuntó con un arma y se llevó su mochila.

Como pueden observar en el video, Bruno, la víctima, quedó en shock ante la situación que duró menos de tres segundos. En diálogo con TN, Bruno contó que en ese momento le costó entender qué estaba pasando. Es así como dijo: “Me deja paralizado que me habla de un bolso y plata. Solo estaba mi mochila con poca plata, tenía la computadora, nada más. Y también, que me apunta con el arma y me gatilla en la cabeza, se escucha en el video".

En cuanto al robo, el joven contó que dentro de la mochila tenía su computadora, sus lentes de sol con aumento y toda su documentación, tanto argentina como estadounidense.