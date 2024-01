Motochorros asesinaron a un ruso en la puerta de su casa

El hecho ocurrió el domingo 7 de enero a las 21.30 hs, en la localidad de Remedios de Escalada, en Lanús. En un violento ataque, motochorros armados interceptaron a Eugenio Sipatov en la puerta de su casa, quién al resistirse, recibió un disparo en el pecho.

Egugenio Sipatov, de 40 años, ciudadano ruso que se naturalizó argentino, era un programador informático que se dedicaba a la venta de criptomonedas, que fue interceptado por cuatro motochorros armados en la entrada de su domicilio. Acorde al video captado por una cámara de seguridad a los testimonios brindados por los testigos, se puede observar que los motochorros se movilizan en dos motocicletas de alta cilindradas, abordan a Sipatov, se inicia un forcejeo, éste ofrece resistencia al robo, ante lo cual uno de los delincuentes responde disparándole en el pecho. Uno de los delincuentes, alcanzó a quitarle algo de las manos, subió a una de las motos y luego todos escaparon a toda velocidad.

En el video se puede observar a los motochorros escapando mientras Sipatov agoniza en la vereda de su casa. Luego de que ser trasladado en ambulancia a un hospital de la zona, lamentablemente fallece. “Sabemos que no le sacaron nada. Plata no tenía y el teléfono lo tenía pero no se lo sacaron. Sospechamos que tal vez querían entrar a la casa y él se resistió porque la mujer, mi hermana, está embarazada”. aseguró el cuñado de la victima fatal.

La victima que había terminado de construir su casa hacía pocas semanas. Junto a su esposa, también de origen ruso estaban esperando su primer hijo.