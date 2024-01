Puso escombros en el techo, hizo una falsa losa y desató una tragedia

El pasado 8 de enero de 2023, uno de los techos de la vivienda en que vivían Pamela, su ex pareja de apellido López y los cinco hijos de la joven se desplomó y mató a cuatro de los pequeños. La tragedia se desató porque el hombre subió seis toneladas sobre la parte superior de la casa, cuando se dispuso a hacer dos nuevos cuartos. Ocurrió en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría y actualmente, la justicia trabaja para esclarecer el caso.

Según contó la mujer, la fatalidad sucedió a las 22.30, mientras ella limpiaba la mesa. Los mellizos Benicio y Noah de cuatro años dormían; Santino de 10 y Lorenzo de 6, todavía jugaban en sus camas. Cuando en un instante, Valentine el hermano adolescente de 15 años, alertó a su mamá sobre que algo sobresalía del techo y antes de que ambos pudieran reaccionar, oyeron un ruido semejante al de un trueno y la losa de la habitación en que estaban los niños, se desplomó y mató a las criaturas.

La madre contó al medio TN, que la razón por la que el techo se cayó, fue que con su ex pareja planearon la construcción de dos habitaciones arriba de la casa. Siendo que el hombre, era prácticamente era el papá de los nenes, ya que crió a los chicos y quería un bienestar para ellos. Sin embargo, no escuchó lo que Pamela le planteó sobre los materiales de construcción. Ya que eran cinco toneladas de material y cómo ya no tenían espacio en la casa, ni en el patio. Ella le habría dicho: ‘Alquilemos un container, para guardar los materiales’ y él le habría contestado, ‘no, no quiero gastar 10 mil pesos en eso’, según indicó al medio.

‘Además de los escombros, él subió una máquina mezcladora, bolsas de cemento y arena’, indicó Pamela. Sin embargo, ese no era el único problema: ‘Él hizo la losa con sus propias manos. No llamó a un arquitecto o a un albañil. Él sabía que era una losa falsa y mal estructurada. Sus hijos también. Todos lo sabían, menos yo’, explicó acongojada la mujer.

Días atrás, la UFI N°3 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Vanesa González, elevó la causa a juicio. En este sentido, sólo falta el sorteo del tribunal y definir la fecha para que López, que hoy está libre, sea juzgado por el delito de homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas.

‘Nunca voy a entender cómo igualmente subió todos los materiales y las máquinas. Me destrozó la vida. Lo quiero preso’, señaló Pamela. Y expresó ‘el peso del techo que se derrumbó era mayor que el de los escombros que él subió. Eran 6 mil kilos de losa, según las pericias’, indicó Pamela, mamá de los niños.

‘Me levanto a la mañana y ya no escucho los gritos, las risas y el llanto de mis hijos. La casa era puro barrullo y hoy es puro silencio', expresó y añadió ‘A veces ellos me visitan por las noches, y sueño que me abrazan’, concluyó la mujer.

Finalmente, Pamela dijo al medio bonaerense que intenta estar en movimiento y mantener viva la memoria de sus hijos. ‘Todas las semanas los visito en el cementerio de Flores. Es mi descarga. Les hablo y siento que están ahí. Les llevo caramelos, chupetines’, contó la joven madre.