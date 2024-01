Tomó una decisión: amenazaron de muerte al gobernador de Santa Fé y su familia

En una entrevista, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, confirmó haber recibido amenazas de muerte por parte de bandas delincuentes que operan en su provincia. “Recibí una amenaza a mi familia”, afirmó con pesar.

En un mensaje intimidatorio, que fue dejado en una oficina céntrica de rosario, malvivientes apuntaron contra el círculo íntimo del gobernador. Pullaro comunicó que tanto su esposa como sus dos hijos ya no se encuentran en Rosario, considerado como el epicentro de la violencia narco. A pesar de las amenazas, el primer mandatario provincial afirmó que continuaran por el camino de la lucha contra el narcotráfico, algo que, según sus propias palabras es "lo que más le molesta son los presos alojados en pabellones de alto perfil”.

El santafecino no brindó detalles sobre la amenaza pero sostuvo enfáticamente que no se dejarán amedrentar. "Vamos a mejorar los niveles de violencia y seguridad”, sostuvo. Si bien ya había sido blanco de amenazas durante el ultimo mes de 2023, luego de que diera la orden de “restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios” en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, además de la suspensión del ingreso de alimentos a las cárceles por parte de familiares, Pullaro tomó cartas en el asunto y sacó a su esposa y sus dos hijos de la ciudad de Rosario.

Si bien, a raíz de las amenazas, tuvo que hacer cambio en su vida cotidiana, Pullaro afirmó “Sigo haciendo de todo, pero de lo único que sí me arrepiento es que tuve que sacar a mi familia de la ciudad por unos días por las amenazas que tuve. Y a mí me pesa mucho no ver a mis hijos porque son mi cable a tierra, pero son las que a veces uno tiene que hacer. Yo no los voy a exponer ni arriesgar”. también sostuvo que “Son cosas que hay que hacer porque no podemos permitir que 50 violentos y delincuentes se crean que son más que el Estado. El Estado puede cuando quiere ir sobre los violentos y el crimen organizado”.