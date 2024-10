Milei volvió a criticar el funcionamiento de las universidades públicas

Este sábado, el presidente Javier Milei encabezó un acto para oficializar el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, que desde hoy se llama Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. La modificación se formalizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado el jueves en el Boletín Oficial.

El acto comenzó a las 19 horas con la presencia de todo el Gabinete nacional. Milei llegó al edificio minutos antes, acompañado por su pareja, Amalia "Yuyito" González, y ante un auditorio de cerca de 100 invitados especiales y funcionarios.

Durante su discurso, el mandatario se refirió no solo al relanzamiento del centro cultural, sino también al conflicto con las universidades públicas, tras la ratificación del Congreso del veto presidencial a la ley que buscaba ampliar los fondos para estas instituciones.

“Hola a todos, bienvenidos a uno de los primeros pasos para cambiar la historia. Historia que quisieron prostituir cambiando los nombres, ensuciando a los grandes héroes de esta patria. Es un placer estar aquí con todos ustedes inaugurando el Palacio de Libertad, Domingo Faustino Sarmiento”, inició Milei en su intervención.

El Presidente destacó que la elección del nuevo nombre marca una nueva etapa, orientada a recuperar los valores nacionales: “Quizás para algunos sea solo un simple cambio de nombre, pero para nosotros es el inicio de una nueva etapa donde enaltecemos la figura de nuestros más grandes próceres y dejamos atrás el culto a los políticos que arrastraron al país a la decadencia y a la humillación”.

Milei también justificó la fecha del relanzamiento, aludiendo a que se conmemoran 156 años de la asunción de Sarmiento como presidente, un momento que definió como crucial para la consolidación de la Nación.

Además de resaltar los logros del prócer en su gestión, Milei aprovechó su discurso para criticar la situación actual del sistema educativo en el país, citando los resultados negativos de las pruebas Aprender 2023.

El mandatario cuestionó que el debate en torno a la educación se esté enfocando en la universidad, en lugar de priorizar la educación inicial. “La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer ni escribir, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos", expresó.

En su mensaje, Milei aseguró que los defensores del sistema universitario, si verdaderamente creyeran en la movilidad social, tomarían el ejemplo de Sarmiento para mejorar la educación inicial. También insistió en la necesidad de auditar las universidades: “No porque queramos cerrar las universidades, como le mienten a la gente, sino porque queremos cuidarlas y cuidar los recursos”.

El Presidente negó enfáticamente cualquier intención de cerrar las universidades públicas y subrayó que la discusión no gira en torno a la gratuidad: “Acá no está en juego la universidad pública y gratuita. No es parte de la discusión. La discusión es que los recursos son escasos y robar está mal. Por eso las queremos auditar”.

El acto concluyó con aplausos de los asistentes, quienes acompañaron a Milei en su primera gran intervención pública desde que asumió la presidencia.