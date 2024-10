Evo Morales ya no será un refugiado político en la Argentina

En un breve anuncio, que estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno resolvió quitarle el estatus de refugiado político en el país al ex presidente de Bolivia Evo Morales, condición que le había otorgado Alberto Fernández a los pocos días de asumir como Jefe de Estado, en diciembre de 2019, un mes después de renunciar a su cargo en medio de masivas protestas y motines policiales en su contra.

El 12 de diciembre de 2019, Morales arribaba al país, junto a otros funcionarios, en condición de asilado político. El entonces canciller, Felipe Solá, lo explicaba: “Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de asilo y asumirán la de refugiados”.

Luego de haber renunciado a su cargo de Presidente, en medio de una fuerte crisis política y social desencadenada por un informe de la OEA, que reveló irregularidades en las elecciones generales realizadas en octubre de ese 2019, se asiló en México, luego viajó a Cuba y se dirigió a la Argentina, donde ya se encontraban sus hijos, quienes habían sido recibidos por el gobierno de Mauricio Macri (antes de finalizar su mandato), tras una gestión personal que realizó el propio Fernández.