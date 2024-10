Incendios en Córdoba: influencers juntaron una millonaria suma para salvar animales

Tras los incendios forestales que azotan gran parte de la provincia de Córdoba, la solidaridad salió a flote. Gastón Brito, quien es veterinario y Franco Speranza, productor agropecuario, ante el drama y emergencia que viven en su provincia natal, coincidieron en iniciar una campaña solidaria y recaudar ayuda para los animales que sufrieron las devastadoras consecuencias del fuego. Hasta ahora llevan recaudado unos 7 millones de pesos, suma que superó sus expectativas.

Ambos son jóvenes agroinfluencers, viven en distintos pueblos, y decidieron no quedarse de brazos cruzados. Organizaron una convocatoria solidaria para salvar a los animales de los campos y usar las redes sociales para generar consciencia sobre un problema que se repite desde hace años.

Aunque Gastón y Franco están sorprendidos por la cantidad de personas que donaron y por la gran cifra acumulada, para los usuarios no fue una novedad que sean ellos los coordinadores de una nueva campaña: el veterinario ya había ayudado en los incendios de Corrientes; y Franco, para su cumpleaños, había pedido que los seguidores no le manden regalos a él, sino que colaboren con otra movida solidaria.

Britos explicó que después de controlar las llamas, “muchos animales sanos terminan muriendo de hambre o por las heridas” que no fueron curadas a tiempo. “Por eso la plata que juntamos va principalmente para comida y fármacos. Y nuestro trabajo, que es de corazón, consiste en ser lo más eficientes con el dinero que nos da la gente, coordinar la logística para buscar las donaciones y distribuirlas”.

El veterinario oriundo de Tres Pozos destacó que “la gente dona hasta lo que no tiene”, y que junto a su amigo Franco, de Bell Ville, están emocionados por los mensajes que reciben. “Nos agradecen que estamos dando nuestro tiempo, y que cuidamos mucho la plata que nos dan, buscando buenos precios, aunque muchos también se suman a la colecta no cobrando por un traslado por ejemplo, o el combustible que usan para llevar fardos”, dijo.

“Como productores nos sentimos muy dolidos por toda la situación, y como creadores de contenido del campo sentimos que es momento de darle un buen uso a las redes sociales, conectando a la gente que quiere ayudar con las personas que están necesitando esa ayuda” destacó el joven veterinario.

Britos definió como “una catástrofe ecológica” lo que ocurrió en la Provincia, y que aún no se dimensiona “todo lo que arriesgan los bomberos y los que trabajan en apagar las llamas”. “Te podés quedar encerrado en el fuego, pareciera que no aprendemos nunca. Esto no es una joda, el ecosistema no se estabiliza fácilmente. A través de las redes podemos concientizar, esto no puede volver a pasar”, reflexionó.