Insólito: se disfrazó de policía para no pagar el boleto

En el hecho ocurrió en la localidad Bonaerense de Ensenada, dónde un hombre de 51 años fue detenido por el delito de usurpación de títulos y honores. El sujeto argumentó que quería evitar pagar el boleto correspondiente y viajar gratis, pero sus intenciones se vieron frustradas cuando los descubrieron.

Según se puede ver en las imágenes de la aprehensión, el sujeto acusado vestía un chaleco fluorescente de color verde con las insignias de la Policía Bonaerense, pero su aspecto desalineado y el pelo largo lo expusieron.

El falso policía se había subido al interno 256 de la línea de colectivo 275, pero al ser identificado por personal policial del Comando de Patrullas, reconoció: “Me vestí de policía para no pagar el boleto”, afirmó. La Ley nacional 24.286 prevé que "será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren”.