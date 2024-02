Crece la tensión en el Congreso por la presencia de manifestantes

Luego de la conflictiva jornada que se vivió durante el pasado jueves 1 de febrero, sobre el mediodía de este viernes comenzó el tercer día de debate de la Ley Ómnibus. En ese sentido, actualmente hay mucha tensión porque se sabe que por la tarde nuevamente llegarán miles de manifestantes y no se sabe cómo actuarán las autoridades.

El periodista Sebastian Murstein habló con Canal 13 directamente desde el interior del Congreso Nacional. En ese contexto el comunicador contó que como ha venido ocurriendo cada día, en horas de la mañana se vivieron momentos de tranquilidad ya que no había prácticamente gente protestando.

'Al igual que el jueves, por la mañana todo es tranquilidad más allá de que hay bastantes efectivos policiales y el vallado. Hay que esperar porque en horas de la tarde se habla de que podrían volver a presentarse manifestantes ya sea autoconvocados, como así también algún tipo de facción de sindicatos o movimientos sociales', expresó.

Como medida de control las autoridades han decidido que el vallado se mantenga en el lugar, además de contar con una gran presencia de efectivos policiales. Sin embargo, esta guardia será reforzada en horario de tarde que es cuando más manifestantes se esperan.

'Directamente las vallas han permanecido desde el jueves, eso no se ha modificado. La presencia policial es importante alrededor del Congreso Nacional, llegar hasta este palacio no es nada sencillo. Lo que si, por ahora, no hay presencia de Prefectura ni de Gendarmería Nacional que si estuvieron el jueves. Esto suele ocurrir mayormente en horas de la tarde, a eso de las 16:00 o 17:00 que es cuando aumenta el número de manifestantes y se refuerza el operativo', sentenció.