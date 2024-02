Gremios docentes anunciaron un paro nacional para el lunes 26

Luego de que este martes en la mañana el Gobierno determinara el nuevo piso del Salario Mínimo Vital y Móvil, se anunció un paro nacional docente. La medida de fuerza sería llevada a cabo por los cuatro gremios docentes nacionales de la CGT (UDA, CEA, AMET, SADOP) el lunes 26 de febrero. En diálogo con Diario 13, Daniel Quiroga, secretario general de AMET en San Juan, explicó que el objetivo es que el Ejecutivo Nacional convoque a reunión para discutir un nuevo piso mínimo para el salario docente.

El dirigente sindical sanjuanino indicó que ya se están agotando las instancias de negociación con el Gobierno Nacional, por eso la tajante medida. ‘Los docentes, en todo el país, hemos quedado muy por debajo de los índices de inflación que se han conocido en el año’, sostuvo.

Quiroga señaló que si el Gobierno Nacional no convoca a paritaria no garantizan las clases en ninguna parte del país. El titular de AMET indicó, además, que la medida no es definitiva, sino un aviso al Ejecutivo Nacional para que convoque a la negociación. De no hacerlo hasta el jueves 22, avanzaran con el paro previsto para el primer día de clases en Buenos Aires y otras provincias.

En el plano local, Quiroga adelantó que de efectivizarse el paro nacional docente, el 4 de marzo, fecha para el inicio de clases en la provincia, AMET hará efectiva la medida en la provincia, afectando entonces el normal comienzo del ciclo lectivo 2024 local.

El miércoles 21 de febrero, los delegados de AMET en la provincia tienen previsto una reunión. La intención de este encuentro responde a ‘bajar a las bases la propuesta de Gobierno del 15% de aumento a pagar el 29 de febrero y $50.000 a pagar a principios de marzo’. El objetivo, como ya lo adelantó el sindicalista en Canal 13, sería llevar una contrapropuesta a la reanudación de la paritaria docente local, la cual se llevará a cabo el lunes 26 desde las 9. Ahí nuevamente se verán las caras los sindicatos con los representantes del Gobierno local en