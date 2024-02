Gobierno confirmó que el aumento a jubilados será del 27,18%: se espera por el bono

El Gobierno nacional actualizó este miércoles el valor de las jubilaciones un 27,18 por ciento a partir del mes de marzo, según la Resolución 38/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del extitular de la Anses, Osvaldo Giordano, funcionario echado por Javier Milei.

Lo informado, no coincide con el anuncio realizado días atrás por el ministro de Economía Luis Caputo, quien en entrevista con LN+, adelantó que la suba sería para jubilados sería del 30 por ciento. Acto seguido, Caputo había confirmado que a además loa miembros de la tercera edad, recibirían un bono. No obstante, no hay detalles de ese pago adicional en la resolución publicada este miércoles.

“Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de marzo de 2024, es de 27,18%”, indica la resolución.

En los considerandos, el texto indica que “el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través de su informe técnico salarios, del 9 de febrero de 2024 comunicó el Índice General de Salarios (IS) del mes de diciembre de 2023; y que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, el 2 de febrero de 2024, ha suministrado a la Anses la variación observada para el cuarto trimestre de 2023, de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte)”.

Estas variaciones fueron las utilizadas para “calcular el índice de movilidad que determina el artículo 32 de la Ley N° 24.241? que “regirá a partir de marzo de 2024?, precisa la resolución.

El dato curioso: la firma de Giordano en el escrito

Sorprendió este miércoles que la resolución publicada por en el Boletín Oficial lleva la firma del cordobés Osvaldo Giordano, quien hasta el 9 de febrero se desempeñó como titular del Anses y renunció a su cargo en medio de los señalamientos del presidente Javier Milei por la postura de su pareja, Alejandra Torres, en la votación de la “ley ómnibus” en la Cámara Diputados.

Por esta razón, Infobae consultó a voces autorizadas quienes indicaron que Giordano sigue al frente del organismo hasta tanto se designe a su reemplazante.