Detuvieron a una nena por robar lápices para aliviar los gastos de su mamá

En la ciudad de General Pico, La Pampa, se desató la polémica cuando una niña de 13 años fue detenida de manera llamativa por intentar robar dos cajas de útiles escolares. La madre de la menor, Natalia, viuda y madre de seis hijas, se vio envuelta en el caso y reveló una historia desgarradora tras la cinematográfica detención.

Según informes, la menor intentó llevarse dos cajas de lapiceras y fibras de una librería local para aliviar los gastos de útiles escolares para ella y sus hermanas. El despliegue policial para su detención incluyó dos patrulleros, dos motos y cuatro efectivos policiales a pie, lo que generó un revuelo en la zona.

Natalia, en una entrevista televisiva, compartió la situación económica difícil que atraviesa como madre viuda y cómo su hija pensó que robando esos elementos podría ayudar a mitigar los gastos. La mujer trabaja cuidando ancianos y en un servicio de catering de forma eventual, pero los ingresos no son suficientes.

"El alquiler aumenta, las cosas aumentan (...) Ya no se pueden comprar las mismas cosas que antes", expresó Natalia, quien reconoció que este año no pudo adquirir todos los útiles escolares como en años anteriores. Aunque no justificó la acción de su hija, se mostró sorprendida por el despliegue policial exagerado para un robo de esa naturaleza.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa sostuvo que la niña habría intentado robar una caja con lapiceras de colores y fibras.