“Estamos muertos en vida” el triste lamento de la madre de Zoe

La provincia de San Luis continúa conmocionada por el asesinato de Zoe Pérez, la adolescente asesinada el martes a la tarde. El gobernador envió sus condolencias a la familia.

Los sospechosos serán sometidos hoy a una audiencia de imputación a cargos de la fiscal María del Valle Durán. La madre de Zoe se expresó afirmando que su hija no tenía novio. “Estamos muertos en vida, nadie me la va a devolver. Mi hija no tenía novio, eran amigos (al referirse a uno de los detenidos). Yo a él personalmente no lo conozco. Nunca fueron novios, pareja, nada. Para mí él me la mató, si fue él que pague. Si no, quién la haya matado que pague”, dijo la mujer.

La adolescente tenía 17 años

Por su parte, el gobernador Claudio Poggi emitió ayer un comunicado en el que expresó sus "condolencias a familiares, amigos y seres queridos de Zoe Pérez" y su "acompañamiento al pueblo de La Toma y en especial a los chicos e integrantes de la comunidad educativa del Colegio Belgrano, en estos días cargados de tristeza y dolor para quienes compartían su amistad y sus sueños. Trabajamos para conocer la verdad de lo sucedido, para que haya justicia, solo así, podrá haber un poco de sosiego a tanto desconsuelo", afirmó el gobernador en el portal de información oficial del gobierno provincial.

Según trascendió la joven le dijo a su madre que iba a ver un partido de básquet con una amiga y que después regresaba a su casa. Las horas pasaron y la adolescente no regresó a su casa y al día siguiente fue hallada asesinada en una vivienda ubicada en el barrio Barrancas. En ese mismo lugar fueron detenidos los dos sospechosos que se encontraban ahí.