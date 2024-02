La fuerte crítica de Donda a Milei, tras el cierre de INADI

La ex titular de INADI, Victoria Donda volvió a escena y se despachó contra el presidente Javier Milei. Ella lo hizo luego de que se anunciara y ratificara el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. ‘Me sorprende la liviandad con que lo dicen’, expresó.

"No me sorprende que este Gobierno, que no defiende los derechos, que deja a los niños con cáncer sin medicamentos, haga esto", afirmó Donda, en diálogo con el diario La Nación.

El INADI se trasladará a la ex ESMA

La ex funcionaria sostuvo que el gobierno sólo quiere generar pobreza y recesión. Además indicó que esta acción, es una medida más de un Gobierno, que ‘vino a vender parte de la estructura del Estado”. “Si algo no funciona, lo mejoro, no lo destruyo”. “Es un Gobierno que llevó la inflación del último mes a un récord, con una devaluación monstruosa más fuerte que la que hicieron (Mauricio) Macri y (Eduardo) Duhalde. No le interesa la gente”, cerró.

Sobre el cierre de INADI

En la mañana del jueves 22, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, informó que el Gobierno decidió cerrar el INADI. En este sentido, indicó que uno de los ideales del Presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos, según lo estimó Adorni.

“Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el INADI”, agregó.

Por otro lado, advirtió sobre los tiempos burocráticos para la ejecución de estas medidas, pero reiteró el plan de eliminar organismos que “no generen un beneficio para los argentinos”. “Por desgracia los tiempos no son tan veloces como uno quisiera, pero no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se pagan favores políticos y donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país empobrecido”, cerró.