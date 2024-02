El gobernador de Chubut aseguró que ellos pelearán por lo que les corresponde

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, dio una tajante declaración en el marco de la sesión extraordinaria en la Legislatura local. "En estos momentos surge lo mejor y las peores miserias de las personas", expresó el mandatario provincial.

En este sentido afirmó que, todos los chubutenses son uno, ‘hay que respetar la voluntad del pueblo de elegir a sus representantes y yo respeto a cada uno de los intendentes de esta provincia", expresó y sumó a sus dichos: "Volvería a hacerlo la cantidad de veces que sea necesario, porque tengo la tranquilidad de que estamos peleando por algo justo. A mí no me van a sacar de eje porque estamos peleando lo que nos corresponde, no estamos mendigando nada".

Vale decir que "Nacho" Torres, originalmente de Juntos por el Cambio, tuvo un fuerte respaldo de todos los bloques del cuerpo. La adhesión a los planteos del chubutense al presidente de la Nación, Javier Milei, fueron contundentes.

Fue el diputado Daniel Hollman quien solicitó la moción para que haga su ingreso al recinto el gobernador, tal como habían acordado los miembros de los distintos espacios. El hombre que hoy por hoy vive sus días de mayor popularidad, llegó entre aplausos y vitoreos de los presentes.

No obstante, también trazó una diferencia con la realidad que atraviesa su distrito y la sensible situación que afecta a la escolaridad de los pibes chubutenses. Esto ocurrió cuando justificó la deuda de su provincia y la importancia de que el Gobierno se la reconozca, más no así la bloquee.

Esta sesión tuvo lugar en el marco del conflicto entre Milei y el Torres. Para contextualizar, el gobernador de Chubut ratificó su decisión de cortar el suministro de petróleo y gas si el Gobierno no envía a la provincia los fondos correspondientes a la coparticipación, reclamando más de $13 mil millones de deuda.

Sobre esto declaró: "La idea no era matar a una provincia de Juntos por el Cambio, era matar a una provincia chica. Somos una provincia grande, sí. Pero le agradezco al Gobierno porque nos juntó espalda con espalda y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias".