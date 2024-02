Mi hijo, el asesino: el duro relato de la mujer al que su descendiente le mató a su madre

Hace unos días, un crimen dejó asolados a los cordobeses, porque un nieto asesinó a su propia abuela. El joven llamado Gastón Saavedra, de 26 años, le clavó una tijera en el cuello sin mediar palabras a Elida Bustos de 87. Al respecto habló con El Doce la madre del presunto homicida y dijo, “no lo quiero ver más”.

La mujer contó que el autor del crimen empezó a tener problemas de adicciones hace más de 10 años y que lo denunció por hechos de violencia cerca de 30 veces.

La mujer, relató que en reiteradas ocasiones le robó y la golpeó para comprar los estupefacientes. “Hasta el día que cometió ese hecho caminé sola porque desde la justicia nadie me ayudó ni me contuvo”, sostuvo. En ese tiempo, la mujer aseguró que lo denunció cerca de 30 veces y contó que consiguió un botón antipánico.

Sin embargo, las autoridades nunca lograron retener al agresor. El joven se escapó varias veces del Complejo Esperanza y otros centros carcelarios. “Siempre tuvimos miedo en casa porque él era muy agresivo. Me amenazaba a mi y a mis hijas, hoy cuando salgo a trabajar ellas me dicen que todavía tienen miedo de que aparezca”, resumió la mujer.

La madre contó que ya no tiene interés de recomponer el vínculo con el presunto asesino. “El día del crimen me enteré de todo cuando llegué a casa pero no lo vi. Desde entonces no lo vi más y tampoco lo quiero ver. Es muy triste lo que me pasó, me sentí muchos años desprotegida”, dijo entre lágrimas.

En este sentido, dio a entender que no cree que su hijo pueda reinsertarse en la sociedad. “Quizás si a él lo ayudaban cuando estaba reiniciándose, a lo mejor. Pero pasaron muchos años en los que estuvimos desprotegidos totalmente”, dijo. Y remarcó que en reiteradas ocasiones pidieron la asistencia de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).

“Pienso que me dejaron sola, yo siempre decía lo que estaba haciendo. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para ayudarlo pero cada vez estaba peor”, recordó. “Hasta llegué a arrodillarme en el juzgado y pedí por favor que me ayudaran para que lo saquen de eso. Nunca obtuve respuesta de nadie”, concluyó.

SOBRE EL HOMICIDIO

Saavedra quedó detenido el 19 de febrero, después de que su padre encontrara el cuerpo de Elida Bustos (87), abuela del implicado. La jubilada había sido degollada con una tijera en su casa de barrio Ampliación Rosedal.

Fuentes judiciales confirmaron que el joven tiene múltiples antecedentes delictivos pero en todos los casos quedó sobreseído por haber sido declarado inimputable.

Luego de su detención el fiscal de Violencia Familiar a cargo de la investigación, Pablo Cuenca Tagle, advirtió que el joven presenta enfermedades psiquiátricas asociadas con el consumo de drogas por lo que existe la posibilidad de que tampoco sea juzgado por el homicidio del que ahora se lo acusa.