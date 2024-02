Habló por primera vez el cantante de Catupecu Machu luego del ACV

El 15 de febrero, Fernando Ruiz Díaz, vocalista de Catupecu Machu, fue hospitalizado por un accidente cerebrovascular (ACV) relacionado con el estrés. Sin embargo, y por milagro, Ruíz Díaz se recuperó y se mostró en las redes sociales muy agradecido.

En una publicación en Instagram, agradeció al personal médico y compartió detalles de su recuperación. "Fue gravísimo lo que me pasó, tengo una cosita en el corazón que después me lo tendré que operar", señaló. El artista expresó su agradecimiento a la vida, la música y el personal médico, destacando la dedicación del equipo del Hospital de Clínicas José de San Martín.

El cantante, quien tendrá a partir de ahora "un camino pendiente para la recuperación", señaló que "los milagros existen": "Y ahora salía caminando y decía: "Soy un milagro caminando". Se ve que arriba no me querían. La vida es muy larga, larguísima y ya no puedo creer haber vivido estos 55 años. Volví a nacer y ahora me queda por delante un camino hermoso", sostuvo.

"Cuando me estaba pasando el ACV, le rezaba a la Virgen de Guadalupe y me decía: "No, no quiero llegar ahí porque está Lila (su hija)". Lo único que me importa es Lila y la música. Quiero terminar el disco. No sufría por mí, sino porque sé que me ama mucha gente que iba a sufrir mucho", señaló Fernando.