Alberto Fernández se despegó del escándalo de los seguros y señaló a su secretaria.

La ex secretaria de presidencia del gobierno anterior, María Cantero, quedó en el ojo de la tormenta luego de que se diera a conocer que su esposo fue el principal beneficiado en una trama de corrupción que incluye al ex mandatario. "Dudo pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó” afirmó el ex presidente sobre su asistente.

El ex mandatario sostuvo que “nunca” pidió la contratación de intermediarios que le fueran cercano, como Hector Martínez Sosa, con quien Fernández llegó a tener deudas que se reflejaron en su declaraciones juradas. Sin embargo, Fernández no fue tan tajante al referirse a su secretaria María Cantero, esposa del broker.

“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, afirmó el ex mandatario. Fernández aceptó un vínculo de amistad con Martínez Sosa, aunque negó que haya hablado con él sobre sus contratos con el Estado. "No se trata de un Lázaro Báez".

Alberto Fernández negó que haya participado de una reunión entre Martínez Sosa y Alberto Pagliano, presidente de Nación Seguros, ambos beneficiarios durante su gestión. Cada vez que un jubilado o beneficiario de plan social solicitaba un crédito, se le exigía la contratación de un seguro de vida de La Nación seguros, de la acción participaban intermediarios directos por cuya participación tenían el 17% de comisión, el triple que en el mercado.

Este negocio fue detectado por Osvaldo Giordano, el ex titular del ANSES al que Javier Milei le pidió la renuncia, supuestamente porque su esposa que es diputada, votó en contra de la ley ómnibus. Esquemas similares surgieron luego en fuerzas como Gendarmería y el Gobierno inició una auditoría sobre toda la administración pública.

La Oficina Anticorrupción se presentó este miércoles ante el Juzgado Federal de Julián Ercolini, para tomar vista a la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez. De esta forma se comenzó a trabajar en la presentación de esa dependencia pública para ser aceptada como querellante en la causa. Los denunciados por Martínez son Alberto Fernández y Pagliano, el extitular de Nación Seguros.