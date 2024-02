Grabois denunció penalmente a Sandra Pettovello

Este lunes, el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, presentó una denuncia penal por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y por la suspensión de la entrega de alimentos a comedores contra la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En la denuncia, Grabois afirma que Pettovello "está violando normas que ordenan a garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumplimiento de sus obligaciones como ministra con competencia en el tema". También en la denuncia especifica que son 1.253 comedores y merenderos, los que están inscriptos en el ReNaCOM, que alimentan "al menos a cuatro millones de personas" los que están siendo perjudicados.

"La verdad es que Pettovello no quiere resolver el problema, porque es una mala persona y una peor funcionaria. Porque ha demostrado ser una persona ignorante con su mente infectada de prejuicios." dijo el dirigente de Patria Grande en su cuenta de X y agregó: "La variable de ajuste nunca fue la casta, sino los laburantes y la clase media. Ahora la variable de ajuste es la comida y los niños, no los 'intermediarios'".

"El que las hace las paga... El que le roba el pan a los pibes, tarde o temprano, en este mundo o en el otro, la va a pagar. Ojalá se de cuenta del daño que está haciendo y se le ablande el corazón", expresó Grabois también en su cuenta de X.

Esto se da en el contexto de que también, por la mañana de este lunes, decenas de personas de organizaciones sociales se concentraron en las puertas y adyacencias del Ministerio de Capital Humano, reclamando por la falta de alimentos para comedores y merenderos y que no habían recibido plata durante el mes de enero. La fila de gente se extendió por más de 20 cuadras y solicitaban hablar con la Ministra, pero no lo consiguieron. A pesar de que hace tan sólo cuatro días, el 1 de febrero, Pettovello prometió: "Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, los que tienen hambre vengan de a uno que les voy a anotar el DNI".

Ante la consulta por la convocatoria en las puertas de la cartera de Capital Humano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que no tienen ninguna valoración al respecto y que "la intención es que la ayuda le llegue al que le tiene que llegar" y que no quieren más intermediarios, ni más pobres.