Bullrich desde Santa Fé: 'No vamos a dejar que Rosario sea tierra de narcoterroristas'

Este lunes llegaron a Rosario, Santa Fé, los miembros del Comité de Emergencia creado para la lucha contra el narcotráfico en ese distrito de Argentina. En los últimos días la ciudad alteró su ritmo a raíz de al menos 4 asesinatos personas inocentes, dos taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicio a manos de sicarios relacionados con el narcotráfico.

En sus discurso la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich relacionó los hechos directamente a represalias de los narcos por medidas firmes que su gobierno está tomando en la lucha contra el crimen organizado. "Minimizamos al máximo las posibilidades de que sigan comandando operaciones dentro de las cárceles", dijo la autoridad.

"Ningún habeas corpus fue otorgado para romper el régimen de presos de alto riesgo, no pueden tener visitas que no sean las normales. Cantero se auto percibía como doble género para tener visitas de hombres y mujeres por fuera de sus familiares directos. No le fue otorgado", describió la Ministra de Seguridad mostrando el trabajo en conjunto con la justicia.

"En Ezeiza se logró determinar que había un solo teléfono en un caño que hace bastante tiempo estaba en el lugar, se detectó con aparatología utilizada por la armada" señaló.

Bullrich estableció que enviarán al congreso para su tratamiento una ley antimafia y antiterrorista: "Estamos trabajando en un nuevo código penal acorralando a cada uno de los miembros de las bandas", dijo.

Pedirán a la justicia la utilización de la ley Antiterrorista, esto es doble pena para quienes cometan delitos. También pretenden aplicar la denominada "Ley antimafia o antibanda, nueva modalidad de persecución al crimen organizado, como ocurrió en Italia, Estados Unidos y El Salvador. Todo esto será presentado en el Congreso de la Nación.

Desde la noche del lunes efectivos de fuerzas federales generarán saturación de 2 a 4 zonas de trabajo con equipos especiales. "No vamos a dejar que rosario sea una tierra de narcoterroristas", dijo Bullrich.

Al momento de su exposición el Ministro de Defensa Luis Petri manifestó que las Fuerzas Armadas a su cargo pondrán a disposición todo el despliegue necesario para apoyar las operaciones en Santa Fé.

"Por expresas indicaciones del Presidente Milei las Fuerzas Armadas van a realizar las tareas que se le encomienden en apoyo a operaciones de Seguridad Interior. Con toda la infraestructura que se requiera. Personal y vehículos de transporte, ingenieros, logística y comunicaciones para operar con las fuerzas de seguridad".

"Hay que hacerle la vida imposible a quienes por el delito perjudican a las personas de bien", cerró.